F1, salta il progetto della Rookie Race nel 2024 ad Abu Dhabi

Niente da fare. Non ci sarà la Rookie Race, gara non valida per il campionato di F1 che si sarebbe potuta disputare posteriormente all’ultimo week end iridato ad Abu Dhabi, con i piloti debuttanti al via. La FIA e Liberty Media avevano pensato a questo format qualche settimana fa, accolta con entusiasmo anche dalle squadre e dai rispettivi Team Principal.

Ebbene, nell’ultima riunione della F1 Commission, che si è tenuta ieri, si è presa la decisione definitiva: “È stato discusso il concetto di una Rookie Race da aggiungere al programma di test post-stagionali 2024 ad Abu Dhabi. Sebbene l’idea abbia ricevuto un ampio supporto, è stato stabilito che, a causa di vincoli temporali e organizzativi, l’evento non si sarebbe svolto nel 2024 e le discussioni continueranno per formulare un potenziale progetto per il 2025“.

In altre parole, si darà priorità essenzialmente a una sessione di prove, posteriore all’evento a Yas Marina, che coinvolgerà i piloti esordienti che in questo modo potranno comunque familiarizzare con le monoposto. Il pensiero va soprattutto a Kimi Antonelli, destinato dall’anno venturo a occupare il sedile della Mercedes lasciato libero da Lewis Hamilton, che andrà in Ferrari.

Una grande occasione per Kimi, oltre a essere una grande responsabilità, considerando cosa rappresenti la scuderia di Brackley nel Circus. Un’annata, quella del 2025, in cui ci sarà un cambio generazionale importante pensando a diversi piloti che faranno il loro esordio nella stagione completa. Tra gli altri Oliver Bearman, al volante della Haas, già in grado di lasciare il segno con i punti mondiali conquistati con la Ferrari e la macchina americana, in sostituzione di Carlos Sainz a Gedda (Arabia Saudita) e di Kevin Magnussen a Baku (Azerbaijan).