F1, novità per il Mondiale 2025: eliminato il punto addizionale per il giro veloce

Cambiamenti in vista per la prossima stagione del Mondiale di F1. Nel 2025, ci sarà una novità importante legata all’attribuzione dei punti. L’ultima riunione del World Motor Sport Council, andata in scena oggi presso gli uffici FIA di Parigi, ha approvato l’eliminazione del punto addizionale per il giro veloce. “Il Consiglio Mondiale ha approvato alcune modifiche minori ai regolamenti sportivi e tecnici per il 2024 e il 2025, tra cui la rimozione del punto assegnato per il giro più veloce“, quanto viene riportato nella nota.

Da capire se questa rimozione sia anche conseguenza di quanto accaduto nell’ultimo GP di Singapore. Nella gara di Marina Bay, infatti, l’australiano Daniel Ricciardo è riuscito a siglare il tempo migliore nella gara asiatico proprio nell’ultima tornata, di fatto impedendo al britannico Lando Norris, vincitore della prova su McLaren, di conquistare quel punto.

Un agire sospetto, in quanto tra Racing Bulls e Red Bull c’è un legame chiaro, in relazione al fatto che Norris sia rivale diretto nel campionato di Max Verstappen. Anche se da Faenza ci sono state delle smentite a riguardo, le parole di Ricciardo al termine del GP, in relazione a Max, hanno fatto dubitare di un agire squisitamente personale.

Non c’è stato solo questo cambiamento perché sono stati raddoppiati gli impegni dei rookie nella FP1. Fino a quest’anno ogni team doveva dare l’opportunità di girare a un esordiente due volte all’anno per ogni squadra. Dalla prossima stagione, si passerà da una a due FP1 per monoposto e quindi da due a quattro per ogni team.