F1, Norris vs Verstappen: duello ravvicinato ad Austin. La Ferrari può lottare per la vittoria?

Il Mondiale 2024 di Formula 1 arriva al rush finale: mancano sei gare al termine del campionato a partire del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Si parte dopo la Sprint Race e le qualifiche di ieri, con Max Verstappen che ha un vantaggio di 54 punti da gestire rispetto a Lando Norris e i due si sfideranno dopo tanto tempo da vicino in questa gara.

Norris e Verstappen partiranno infatti ruota a ruota, fianco a fianco in prima fila: Norris dalla pole, Verstappen dalla seconda posizione. Nella Sprint Race abbiamo visto Max vecchia maniera, che si mette davanti, va in fuga, martella e non si fa recuperare. La competitività sembra essere tornata quella dei giorni migliori e i segnali mandati tra venerdì e sabato sono stati forti. Max inoltre ha vinto negli ultimi tre anni e vuole fare poker.

Norris ha assorbito e ha reagito con una grande qualifica per la gara, ma dovrà finalmente riuscire a gestire bene la partenza, suo grande handicap. Avrebbe un valore sconfinato mantenere la prima posizione dopo la prima tornata, per non essere costretto ad inseguire ed a dover impostare una gara di rincorsa come spesso è successo in questa stagione.

La Ferrari può lottare per la vittoria? Le due Rosse sembrano avere il miglior bilanciamento in assoluto insieme a Verstappen. Sainz ha fatto una Sprint Race da urlo ieri, ed il passo è decisamente buono. Partendo dalla seconda fila, specialmente riuscendo ad indovinare una buona partenza, l’obiettivo vittoria è tutto fuorché remoto, ed il Cavallino Rampante può porsi sullo stesso piano di Verstappen e Norris.