F1, nel 2026 più giornate di test! Non ci sono però ancora le date in calendario…

La F1 fa un passo avanti verso il 2026, l’anno che segnerà il cambio di regolamento a livello tecnico e che potrebbe dare nuove opportunità a tanti piloti ed a diverse scuderie di provare ad essere competitivi per i titoli in palio.

I test in pista, dopo tante proteste degli scorsi anni, aumenteranno: è questo quello che emerge dalla riunione della F1 Commission, che si è tenuta in questi giorni a Faenza, con la FIA che ha compreso la necessità di implementare le “messe a terra”.

Il documento diramato dopo la riunione evidenzia come “in seguito alle discussioni svoltesi durante le recenti riunioni del Comitato Tecnico Consultivo ed ai colloqui in corso con i team di F1, nell’ultima versione del Regolamento Tecnico 2026 sono state inserite una serie di modifiche in materia di prestazioni, aerodinamica e sicurezza”.

Poi si aggiunge: “Il Regolamento Sportivo 2026 è stato sottoposto ad un significativo rinnovamento, cercando di semplificarne la struttura. Il programma dei test prestagionali 2026 prevede tre prove di tre giorni, in riconoscimento delle sfide poste dal nuovo Regolamento sulle Power Unit”.

Infine una specifica anche sul budget cap: “Il Regolamento finanziario 2026 sarà un’evoluzione dell’attuale quadro normativo. Gli obiettivi del regolamento 2026 sono quelli di fornire un equilibrio competitivo tra correttezza sportiva e sostenibilità finanziaria”.