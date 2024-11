Ferrari, Frederic Vasseur: “Il 2025 potrebbe essere trascurato. C’è chi pensa già al 2026”

La sfida del cambio di regolamenti in F1, cosa che accadrà nel 2026, è vista un po’ come una nuova scommessa da provare a vincere a tutti i costi per diventare o cercare di rimanere competitivi per la vittoria.

A tal proposito il team principal della Ferrari – Frederic Vasseur – in una chiacchierata con i media sullo sviluppo delle stagioni 2025 e 2026 ha detto: “Non è un problema che riguarda il 2025. Siamo arrivati a un punto in cui ogni sviluppo ti permette di avere dei guadagni molto piccoli”.

Poi ha aggiunto: “Quello delle ore in galleria potrebbe diventare un vero e proprio game changer nel 2026. Alcuni team potrebbero decidere di trascurare il prossimo anno per concentrarsi completamente sul 2026″.

Infine il gestore della Rossa di Maranello ha concluso dicendo: “Ovviamente se hai la possibilità di lottare per qualcosa di importante non trascurerai mai il 2025 e dividerai le risorse tra le due stagioni”. Nel 2025, va ricordato, alla Ferrari approderà Lewis Hamilton: sarà quindi interessante capire la condotta del team nel prossimo Mondiale di F1.