F1, Max Verstappen: “Oggi come ai vecchi tempi, siamo tornati molto veloci e competitivi”

Max Verstappen vince la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin: una grande partenza per l’olandese che ha mantenuto la leadership e ha mostrato di avere un ottimo passo gara dopo le ultime uscite che erano state particolarmente problematiche.

Queste le parole a caldo del leader del Mondiale: “Non male questa prestazione, è andata un po’ come ai vecchi tempi. Sono molto contento per questa vittoria e per com’è andata la gara“.

Sulla competitività delle Ferrari: “Se vediamo tutto lo svolgimento della gara, notiamo come le Ferrari siano andate molto forte, però noi finalmente siamo tornati ad essere competitivi perché ultimamente in gara dovevamo sempre guardarci all’indietro e invece ora possiamo guardare avanti e attaccare gli altri“.

Verstappen che ha confermato di non apprezzare i fine settimane con la Sprint Race di mezzo: “I weekend delle Sprint non mi piacciono molto anche se ho vinto 11 Sprint Race su 16. Sono sempre fine settimana molto frenetici per portare la macchina nella giusta finestra. In tutte le Sprint che abbiamo fatto ultimamente la macchina è sempre in una buona finestra: c’è più pressione nel trovare subito il risultato, ma fortunatamente noi siamo riusciti a fare le cose giuste“.