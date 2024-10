F1, Max Verstappen: “Non so se andremo in penalità per la Power Unit. Non cambierò il mio modo di guidare”

Max Verstappen sa di trovarsi di fronte ad un fine settimana di estrema importanza per la sua rincorsa al quarto titolo iridato. La conferma arriva dalla conferenza che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024.

Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos ci attende un weekend tutto da vivere con la Sprint Race del sabato che andrà ulteriormente a sparigliare le carte in uno scenario che, nelle ultime settimane, ha visto una Red Bull crollare a livello tecnico con la McLaren e la Ferrari che sono andate a vincere gare a ripetizione, con l’olandese che è diventato più protagonista per penalizzazioni varie che per quanto fatto vedere in pista.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota olandese ha raccontato le sue difficoltà delle ultime settimane: “Nel complesso il passo dello scorso weekend è mancato sin da venerdì nel Gran Premio del Messico che è una pista sensibile alle gomme. Abbiamo capito qualcosa, spero che saremo più competitivi su questo tracciato con tutte le mescole. Ultimamente stiamo andando più forte sul giro secco rispetto alla gara. Non penso dipenda totalmente da noi. Ogni pista è diversa, qui c’è anche un nuovo asfalto per cui i punti interrogativi non mancano. Ci sarà il cambio della Power Unit con conseguente arretramento nello schieramento? Non so ancora. So solo che prima o poi lo dovremo fare, ma non so ancora quando”.

Ultima battuta sulle penalizzazioni del Messico con 20 secondi inflitti per i corpo a corpo con Lando Norris e non solo. Il campione del mondo è netto: “Se cambierò il mio modo di guidare? Sono cose che ho già sentito. Dopotutto sono al decimo anno di carriera. Penso di sapere come comportarmi”.