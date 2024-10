F1, Max Verstappen: “In Messico abbiamo sempre fatto bene, mi diverto su questa pista”

Max Verstappen è uno dei grandi osservati speciali alla vigilia del weekend di Città del Messico, che ospita il ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2024. L’olandese della Red Bull si presenta all’Autodromo Hermanos Rodriguez da leader del campionato, con un vantaggio di 57 punti su Lando Norris e 79 su Charles Leclerc.

“Correre in Messico è sempre grandioso, ovviamente è anche la gara di casa di Checo (Perez, ndr) e c’è sempre un’atmosfera incredibile. La pista si trova ad una altitudine elevata, dovremo settare al meglio la vettura, ma storicamente abbiamo sempre fatto bene qui e su questa pista mi diverto“, ha dichiarato il tre volte campione del mondo.

“Ad Austin abbiamo fatto dei buoni progressi, ma non abbastanza per essere competitivi anche in gara. La squadra sta lavorando sodo per risolvere questi problemi, ma stiamo comunque andando nella giusta direzione, la vittoria nella Sprint lo ha dimostrato. Questa sarà la seconda di tre gare consecutive e vogliamo continuare a guadagnare punti importanti per il campionato“, le parole del figlio di Jos.

Verstappen è reduce da un fine settimana tutto sommato positivo, in cui ha sfruttato al meglio il pacchetto di aggiornamenti introdotto sulla RB20 vincendo la Sprint dalla pole position e conquistando un prezioso terzo posto nella gara della domenica subito davanti al suo primo inseguitore nel Mondiale.