F1, Lando Norris accusa: “Entrambi siamo andati oltre il limite, ma Verstappen non ha ricevuto penalità”

Un altro Gran Premio che ha il sapore di occasione sprecata per Lando Norris e per la McLaren. Il britannico partiva dalla pole position e ha concluso giù dal podio ad Austin, allontanandosi quindi da Max Verstappen in classifica. Il pilota di Bristol nel finale non è riuscito a sorpassare il suo rivale dopo molteplici attacchi se non andando lungo e prendendosi una penalizzazione di cinque secondi.

Ecco le parole stizzite da parte dell’inglese a Sky Sport F1: “È impossibile sapere se la decisione dei giudici sia giusta o meno. Ovviamente se non sono riusciti a decidere per alcuni giri, evidentemente non si trattava di un responso facile“.

Prosegue Norris, non felice della decisione: “Ho fatto del mio meglio. Anche lui è andato fuori pista. Quindi, se esce di pista, chiaramente è entrato in curva troppo veloce e ha anche guadagnato un vantaggio facendo quello che ha fatto. Ma io non faccio le regole, quindi…“.

Sull’ambiguità della decisione da prendere dai commissari: “Ho cercato di rispettare le regole al meglio delle mie capacità. Se anche l’altro pilota esce di pista, significa che entrambi abbiamo spinto al limite. In queste circostanze, non è semplice stabilire chi abbia guadagnato un vantaggio reale“.