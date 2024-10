F1, la FIA proporrà ai piloti delle nuove linee guida sui duelli entro il GP del Qatar

I controversi episodi dell’ultimo weekend ad Austin (su tutti quelli con protagonisti i primi due del campionato Max Verstappen e Lando Norris) hanno alzato un polverone tra appassionati e addetti ai lavori, provocando una reazione a catena che ha portato la FIA alla decisione di aggiornare le linee guida sui duelli ravvicinati in Formula Uno.

Ieri, al termine della seconda sessione di prove libere in Messico, è andato in scena il consueto briefing della Federazione con i piloti della massima categoria e a seguire si è svolta un’altra riunione della GPDA (Associazione dei piloti dei Gran Premi). “Durante l’incontro è emerso un impegno generale a continuare ad aggiornare le linee guida sugli standard di guida“, ha dichiarato ai media la FIA.

“Tenendo presente che i piloti hanno richiesto le linee guida e hanno acconsentito alla loro introduzione insieme al GPDA, ogni volta che vengono aggiornate ciò avviene insieme a una consultazione con i piloti. È opinione comune che le linee guida debbano continuare a evolversi, non a causa di incidenti isolati come quello di Austin, ma per il desiderio di dare coerenza alle decisioni dei commissari sportivi“, si legge nella nota dell’organo mondiale.

In base ad alcune indiscrezioni, la Federazione proporrà ai piloti di Formula Uno le nuove linee guida sui duelli in occasione di un incontro che si terrà durante il weekend del Gran Premio del Qatar, in programma tra il 29 novembre ed il 1° dicembre.