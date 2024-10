F1, la Ferrari può e deve credere nella “rimonta impossibile”. Il precedente di Kimi Räikkönen insegna!

La Ferrari può continuare a sognare. Si era detto come Austin avrebbe rappresentato un crocevia fondamentale per comprendere se la SF-24 potesse essere un fattore anche nel finale di stagione. La doppietta conseguita nel Gran Premio degli Stati Uniti è la risposta più eloquente a tale quesito. La Scuderia di Maranello può ancora dare un significato a questo 2024.

Charles Leclerc dice di puntare ancora al titolo. Giusto ambire al traguardo più prestigioso, anche se a conti fatti in Texas ha recuperato solo 7 punti a Max Verstappen. L’olandese non vince da quattro mesi, ma ha imparato a soffrire e a piazzarsi, macinando risultati utili nel lungo periodo. Il monegasco è a 79 lunghezze dal coetaneo, sono tante. Troppe se Super Max continuerà a non avere passaggi a vuoto. Peraltro, nel mezzo, c’è anche Lando Norris (-57 dal battistrada e +22 sul ferrarista). Insomma, il Mondiale piloti è molto difficile da conseguire.

La classifica costruttori è un altro paio di maniche. L’uno-due texano ha rinvigorito la Rossa fiamma della speranza, poiché ha permesso al Cavallino Rampante di abbattere il ritardo da McLaren e Red Bull, ora rispettivamente lontane 48 e 8 lunghezze. “Si può fare!” come avrebbe esclamato Gene Wilder in Frankenstein Junior. Dipende tutto dall’evoluzione delle prossime gare e dalla capacità di non gettare al vento punti, come già accaduto tra Baku e Singapore.

Soprattutto, questo garrulo acuto è di ottimo auspicio in vista del 2025. La Ferrari c’è ancora, il 2024 non segue il copione troppo spesso visto negli ultimi anni, quello per il quale le vetture di Maranello perdono competitività con l’arrivo dell’autunno. Ci sono ancora cinque weekend per provare una rimonta che sarebbe destinata a entrare nella storia del Cavallino Rampante.

Oggi, 21 ottobre 2024, ricorre il 17° anniversario del titolo vinto da Kimi Räikkönen nel 2007. Vi ricordate come era messo il finlandese in campionato solo quindici giorni prima? Basta questo a permettere alla Rossa di perseguire il sogno di rendere vincente l’annata corrente.