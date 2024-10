F1, la Ferrari è la squadra più “in forma” del momento. A Interlagos per avvicinare ulteriormente la McLaren

La Formula 1 chiude il “Trittico delle Americhe” varcando l’equatore. Dopo aver corso ad Austin e Città del Messico, il Circus sbarca a Interlagos, dove nel weekend si disputerà il Gran Premio di San Paolo, quart’ultimo atto del camaleontico Mondiale 2024.

Impossibile dire cosa aspettarsi dalla tappa brasiliana, abbiamo visto come i valori in campo possano mutare da una settimana all’altra. Di certo c’è che la Ferrari è la squadra più in forma del momento, essendosi imposta sia negli Stati Uniti che in Messico.

Grazie ai trionfi conseguiti alla fine di ottobre, la Scuderia di Maranello si è portata a soli 29 punti dalla McLaren nel Mondiale costruttori. Considerando come le lunghezze di ritardo fossero 75 solo due settimane orsono, è evidente come la rimonta nella graduatoria riservata ai team sia concreta. In tal senso, la tappa di Interlagos avrà un peso specifico notevole. Già sabato si disputa una Sprint, che quindi smuoverà la classifica iridata.

Nel Mondiale piloti, Max Verstappen prosegue la sua difesa a oltranza. L’olandese, pur senza vincere da più di quattro mesi, mantiene 47 lunghezze di margine su Lando Norris. È qui la contesa per il titolo, perché francamente i 71 punti di distacco che attualmente Charles Leclerc accusa dal coetaneo sembrano troppi per essere colmati. A meno di un plot twist inatteso, l’ennesimo di un 2024 camaleontico.