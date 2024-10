F1, il circuito di Austin si rifà il look: nuovo asfalto e la ghiaia finta in Texas

Il 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è ormai prossimo. Sul circuito di Austin, in Texas, le scuderie dovranno affrontare un week end complicato, essendo il quarto con la Sprint Race. La presenza della gara del sabato andrà a rivoluzionare il normale format del fine-settimana, concedendo ai piloti e ai team una sola sessione di prove libere nel day-1.

Non ci sarà spazio per gli errori e bisognerà avere le idee molto chiare per trovare con velocità la quadra. Prove libere in cui sarà fondamentale anche comprendere le nuove caratteristiche della pista. In primis, il nuovo asfalto, introdotto per minimizzare il problema degli avvallamenti tipici del tracciato statunitense. L’impatto di questo cambiamento sulle gomme sarà un tema.

Novità anche per le vie di fuga. Alcuni bordi della pista asfaltata sono stati ridotti di 1,5 metri e sostituiti con erba in modo evitare che i piloti vadano oltre i limiti. Presenti degli strati in corrispondenza delle curve 6, 13, 14 e 15. Un’altra modifica è stata apportata anche all’uscita della curva 11, ovvero il tornante di sinistra che precede il lungo rettifilo del secondo settore.

Nell’area all’esterno è stata predisposta una “ghiaia finta”, ovvero un tappetino in resina su cui viene incollata la ghiaia per scoraggiare i racing driver dall’attraversarla e non andare a sporcare la pista nel caso in cui una vettura dovesse invece passarci. Una soluzione già sperimentata nell’appuntamento a Zandvoort (Olanda).