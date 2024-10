F1, Horner spiega il licenziamento di Ricciardo: “Questa scelta riguarda anche il futuro di Red Bull”

Questo weekend, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti 2024, Liam Lawson prenderà il posto di Daniel Ricciardo come compagno di squadra di Yuki Tsunoda nel team Racing Bulls. L’australiano ha chiuso di fatto a Singapore la sua lunga carriera in F1, fallendo l’ultima opportunità di guadagnarsi un sedile in un top team della griglia.

“In un mondo ideale avremmo aspettato la fine del campionato. Tuttavia, la situazione richiedeva risposte più immediate sui nostri piloti. Con sei gare ancora da disputare, questa era l’occasione perfetta per schierare Liam al fianco di Yuki e valutare il suo rendimento. Non si tratta solo di RB, ma riguarda anche il futuro di Red Bull“, ha dichiarato Christian Horner al podcast F1 Nation.

Il team principal della Red Bull ha poi spiegato la situazione attuale della scuderia di Milton Keynes per quanto riguarda il ruolo di seconda guida al fianco di Verstappen: “Al momento abbiamo un contratto con Sergio Perez per il prossimo anno, ma dobbiamo sempre pensare a ciò che accadrà dopo. Lawson è in lizza, così come altri giovani talenti come Isack Hadjar e Arvid Lindblad. Vedremo chi si farà avanti“.

“L’anno scorso Liam ha battuto Tsunoda sia a Singapore che in Giappone. È un combattente, si adatta in fretta e i test che ha fatto quest’anno con Red Bull sono stati positivi. D’altro canto, Yuki è un pilota molto veloce e ha acquisito esperienza: non è più un rookie, è alla sua quarta stagione in F1. Abbiamo potuto vedere il livello di Ricciardo rispetto a lui e ora sarà interessante osservare le prestazioni di Liam nelle prossime gare. Ovviamente spero che Checo ritrovi la forma che aveva a inizio anno, così non dovremmo cambiare nulla. Ma come sappiamo, in questo ambiente le cose possono cambiare velocemente, anche in poche settimane“, ha aggiunto Horner.