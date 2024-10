F1, GP Brasile 2024: orari prove libere e Qualifiche Sprint 1° novembre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Il Mondiale di Formula 1 2024 entra nella fase decisiva: dal 1° al 3 novembre andrà in scena il Gran Premio del Brasile a Interlagos, la terza tappa del trittico di gare in continente americano. Si tratta del quartultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori.

Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva, ma attenzione al ritorno di Lando Norris. L’inglese è arrivato secondo in Messico e ha recuperato un po’ di terreno sull’olandese che è arrivato sesto dopo la doppia penalità: ora sono 47 i punti di distacco. La Ferrari ci può credere invece per il Mondiale costruttori: 29 punti il distacco rispetto alla McLaren. Sarà un weekend particolare con il format della Sprint: si comincia sin dal venerdì sera con la qualifica sprint, poi il sabato Sprint Race e qualifiche.

Il venerdì del Gran Premio del Brasile si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno (201) in base al palinsesto. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile in chiaro e in diretta la qualifica sprint. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go e su TV8.it in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2024

VENERDÌ 1 NOVEMBRE

Ore 15.30-16.30, Prove libere

Ore 19.30-20.15, Qualifica Sprint

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2024

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Uno (201) solo per le qualifiche sprint, TV8 in chiaro solo per le qualifiche sprint

Diretta streaming: Sky Go e NOW, tv8.it solo per le qualifiche sprint

Diretta live testuale: OA Sport