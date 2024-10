F1, George Russell: “Verstappen sempre al limite delle regole: era da penalità ad Austin”

George Russell non ha usato giri di parole per descrivere lo stile di guida di Max Verstappen. Il britannico ha il ruolo di direttore del sindacato dei piloti nei rapporti con la FIA ed è tornato a parlare della questione penalizzazione Norris ad Austin paragonata al caso Brasile 2021 con Lewis Hamilton.

Queste le parole del pilota Mercedes nel media day del GP del Messico: “Verstappen non avrebbe fatto una cosa simile contro nessun altro pilota. Agisce secondo il motto: ‘Tutto o niente’, e penso che sia molto felice di correre in questo modo contro il suo rivale per il titolo, è aggressivo in questi momenti per mantenere la leadership e lo posso comprendere“.

Sulla penalità che Verstappen avrebbe dovuto ricevere: “Max avrebbe dovuto ricevere una penalità. Quando guardo la penalità di Lando, Penso che probabilmente fosse corretto, ma anche Verstappen ha oltrepassato i limiti della pista“.

Russell ha quindi invocato l’introduzione di steward professionisti a giudicare casi di questo tipo: “Questo è l’unico modo per garantire davvero la coerenza. Più complicate sono le regole, più spazio per le zone grigie: questo rende più difficile il lavoro per piloti e team“.