F1, Frederic Vasseur: “Fiducia per la gara, siamo veloci con le gomme medie e dure”

Un terzo e un quarto posto per le Ferrari nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, le Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc occuperanno l’intera seconda fila, preceduti dalla McLaren di Lando Norris, in pole, e dalla Red Bull di Max Verstappen.

Un risultato che è stato commentato ai microfoni di Sky Sport dal Team Principal, Frederic Vasseur: “Abbiamo un po’ confermato quello che ci aspettavamo: siamo molto veloci con le mescole medie e hard, mentre con le soft facciamo più fatica. Partire comunque in seconda fila va bene e ci lascia delle possibilità per battagliare per il successo“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

Vasseur ha valutato anche il confronto interno che c’è stato tra Sainz e Leclerc nel corso della Sprint, che lo spagnolo ha concluso in seconda posizione mentre Charles in quarta: “Non abbiamo dato indicazioni sul da farsi a entrambi e la loro condotta è stata in linea con quello che accade in una gara. Speriamo per domani di partire bene e di far valere il nostro ritmo“.

“Non è una pista facile per la messa a punto, viste le caratteristiche diverse dell’asfalto, ma noi siamo fiduciosi in vista del GP“, ha concluso Vasseur.