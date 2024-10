F1, FIA rigetta la richiesta di revisione della McLaren: restano i 5″ di penalità per Norris ad Austin

Niente di fatto. La FIA ha rigettato la richiesta della McLaren di revisione circa la penalità di 5″ inflitta a Lando Norris nell’ultimo GP di F1 ad Austin, in Texas. Il britannico era stato sanzionato nella gara americana per aver guadagnato un vantaggio nella lotta contro Max Verstappen, concretizzando il sorpasso ai danni dell’olandese e andando oltre i limiti della pista consentiti.

Un provvedimento che è costato a Lando la terza posizione, permettendo proprio a Max di salire sul podio e allungando in questa maniera anche nella classifica mondiali piloti (+57). Pertanto, Norris resta quarto, nonostante il team di Woking abbia cercato di cambiare le cose.

McLaren ha portato un nuovo elemento significativo da sottoporre ai commissari, sostenendo che il racing driver britannico avesse completato la manovra di sorpasso prima del punto di frenata incriminato (curva-12 del giro 52). Di conseguenza, sarebbe stato Verstappen a portare fuori dalla pista Lando, costretto a completare il tutto oltre i limiti del tracciato. Una tesi che però non è stata presa in considerazione dalla FIA e il diritto di revisione non è stato concesso.

Norris, da questo punto di vista, ha fatto anche autocritica in merito a come abbia interpretato la lotta con l’olandese. Vedremo se già in questo week end in Messico ci sarà un cambiamento di approccio da parte del pilota della McLaren, nell’eventualità in cui i due dovessero confrontarsi nuovamente.