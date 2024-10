F1, Ferrari torna a fare doppietta dopo quasi sette mesi e si rilancia nel Mondiale costruttori

Con una prova di forza impressionante, Ferrari spazza via la concorrenza al COTA di Austin e firma una doppietta straordinaria nel Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e sestultimo round del Mondiale di Formula Uno 2024. Charles Leclerc è salito sul gradino più alto del podio al termine di una gara dominata in lungo e in largo, precedendo al traguardo il compagno di squadra Carlos Sainz.

Quarta vittoria di tappa della stagione (la terza del monegasco) per la Scuderia di Maranello, che aveva già completato un uno-due lo scorso 24 marzo a Melbourne nel GP d’Australia (in quel caso fu lo spagnolo ad imporsi). La casa emiliana, che ha raggiunto quota 87 one-two complessivi in Formula Uno, non faceva doppietta negli States dal lontano 2006 quando Schumacher trionfò ad Indianapolis davanti a Felipe Massa (è la prima volta invece ad Austin).

Prima di questa annata, l’attuale coppia Ferrari composta da Leclerc e Sainz aveva monopolizzato le prime due posizioni in una sola occasione, nel Gran Premio inaugurale del 2022 in Bahrain. Con il risultato di Austin, la Rossa ha potuto festeggiare la sua vittoria numero 247 nella massima categoria automobilistica al mondo, tornando in corsa per il titolo costruttori.

Quando mancano cinque appuntamenti al termine del Mondiale, McLaren guida infatti la classifica riservata ai team con un margine di 40 punti sulla Red Bull e di 48 sulla squadra del Cavallino Rampante. Il calendario prevede altri due Gran Premi ravvicinati nei prossimi due weekend in Messico e in Brasile, poi una pausa di tre settimane in vista della tripletta conclusiva Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi.