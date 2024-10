F1, Fernando Alonso: “Alcune parti nuove per Austin, ma sono miglioramenti piccoli”

Predica cautela Fernando Alonso alla vigilia del GP di Austin, appuntamento numero diciannove del Mondiale 2024 di Formula 1, rassegna che riprende la sua corsa dopo una pausa durata ben tre settimane. Dopo un periodo fortemente negativo il pilota spagnolo preferisce non fare previsioni in vista del weekend negli Stati Uniti, consapevole di poter cominciare ad essere competitivo solo a partire dalla prossima annata sportiva.

I numeri parlano chiaro. L’ex Campione del Mondo non centra un piazzamento in top 5 dalla seconda tappa del calendario, quella dell’Arabia Saudita, finendo fuori dai primi dieci posti in ben sei occasioni. Proprio per questo motivo l’iberico ha dichiarato nel classico media day del giovedì di non aspettarsi granché dal fine settimana in Texas, ponendo l’attenzione già nel 2025.

“Abbiamo alcune parti nuove, ma non credo che questo cambi molto. Adesso tutti i miglioramenti sono piuttosto piccoli, in linea con quanto ci si aspetta dalla vettura 2025 nella galleria del vento“, ha detto Alonso.

Il nativo di Oviedo ha quindi aggiunto: “Tutto è così vicino: entro sei o sette decimi puoi essere in pole o puoi essere ultimo. Abbiamo bisogno di un buon inverno per poter combattere in testa nel 2025.