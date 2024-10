F1, Charles Leclerc: “La seconda fila era il massimo che potevamo ottenere”

Fare buon viso a cattivo gioco. Lo spirito nelle parole di Charles Leclerc è un po’ questo. Non è stato un sabato semplice per il monegasco della Ferrari ad Austin (USA). Nella Sprint Race del 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1, il quarto posto è decisamente amaro, venendo battuto anche dal proprio compagno di squadra, Carlos Sainz, giunto secondo alle spalle di Max Verstappen (Red Bull).

Nelle qualifiche per definire lo schieramento di partenza del GP degli USA di domani, Charles ha terminato in quarta posizione, immediatamente alle spalle di Sainz (3°), nel time-attack che ha sorriso al britannico Lando Norris (McLaren) davanti a Verstappen. “Non siamo intervenuti sulla macchina, anche perché ci sarebbero stati più svantaggi che altro“, le prime parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

“Alla fine abbiamo cercato di ottimizzare quello che avevamo e nel primo settore, nella zona dello Snake, facciamo fatica, mentre andiamo meglio nel secondo e terzo settore. In ottica gara, sono abbastanza soddisfatto del passo, per cui vedremo cosa fare dopo la partenza. Proveremo a far valere il nostro ritmo“, ha concluso il pilota della Rossa.

Indubbiamente, lo start sarà uno dei momenti importanti della gara perché, se ci si dovesse essere una condizione d’aria pulita davanti, per la scuderia di Maranello vi potrebbero essere dei vantaggi.