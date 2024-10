F1, Carlos Sainz: “Due giri praticamente perfetti: domani voglio vincere per la Costruttori”

Meravigliosa pole position di Carlos Sainz per una super Ferrari nel Gran Premio del Messico: lo spagnolo sin dalla prima sessione di libere di ieri ha mostrato di essere in formissima, è sempre stato davanti a Leclerc e si è confermato in queste qualifiche facendo un giro meraviglioso in Q3: 1:15.946 e un distacco di oltre due decimi inflitto a Max Verstappen che gli partirà a fianco.

Queste le parole del madrileno a caldo dopo la sesta pole position della carriera: “Sono molto contento, ho fatto un paio di grandi giri. Spesso in Messico hai la sensazione di non mettere insieme il giro perché hai sempre l’impressione di scivolare, però oggi i miei due giri nel Q3 sono stati praticamente identici e quasi perfetti, due giri molto solidi che erano sufficienti per la pole, sono contento perché di solito non succede in Messico”.

Sui progressi fatti dall’ultima gara: “Da parte mia in particolare abbiamo fatto un passo in avanti da Austin: in qualifica facciamo qualcosa in più nel giro di preparazione per scaldare la gomma e la direzione che abbiamo preso è quella giusta. Ora però guardiamo avanti e cerchiamo di completare l’opera domani, ma intanto mi prendo la pole position e i due giri molto solidi che ho fatto”.

Sull’obiettivo della classifica costruttori: “Domani sarà una priorità far punti per la classifica costruttori: prima di tutto sarà fondamentale portare la macchina al traguardo, chiaramente quei sette/otto punti in più che possiamo ottenere rispetto agli avversari possono essere molto importanti per il Mondiale costruttori. Cercherò di mantenere la prima posizione alla curva 1, poi spero che il nostro passo sia all’altezza per vincere“.