Equitazione, Irlanda al comando dopo il cross country nella Nations Cup di Boekelo. Italia nelle retrovie

La musica purtroppo non cambia per l’Italia del completo, impegnata a Boekelo (Paesi Bassi) nell’ultima tappa della Nations Cup 2024, in ambito equestre. Ecco come sono andate le cose nella prova di Cross Country.

Daniele Bizzarro (su Stormhill Riot) e Giovanni Ugolotti (su Cloud K), fanno segnare rispettivamente uno score di 55,3 e 60,6 penalità, mentre Pietro Majolino (su Fearendile de Meara) e Paolo Torlonia (su Zilly) non attraversano un percorso positivo finendo con un ritiro e un’eliminazione: totale 1000 punti a testa, con uno dei due scartati. L’Italia arriva a un complessivo di 1115,9 punti di penalità occupando, in maniera ancora più pesante, l’ultimo posto.

La graduatoria a squadre invece vede l’Irlanda ora in testa: balzo incredibile dei “Verdi” che con 98,6 punti saltano dalla sesta alla prima posizione. Alle loro spalle gli Stati Uniti, ora secondi a 103,1 punti, e poi la Nuova Zelanda, terza a 116,5.

Nella classifica individuale a comandare invece c’è sempre la britannica Laura Collett, che in sella a Dacapo è prima con 25,3 penalità.

Domani l’ultima e decisiva prova per entrambi i ranking, quella di salto ostacoli: per l’Italia la volontà di provare almeno a chiudere al meglio una trasferta olandese sin qui poco proficua.