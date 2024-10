Equitazione, Italia ultima dopo il dressage nella tappa di Nations Cup a Boekelo

Il percorso dell’Italia nell’ultima tappa della Nations Cup di completo, in ambito equestre, non parte bene a Boekelo, in Olanda, dove la squadra azzurra è impegnata. Ecco come sono andate le cose nella prova di dressage.

La squadra azzurra si trova all’undicesimo e ultimo posto avendo messo insieme 107,6 penalità, per effetto dei punteggi accumulati da Giovanni Ugolotti (33,0 su Cloud K), Daniele Bizzarro (36,9 su Stormhill Riot) e Paolo Torlonia (37,7 su Zinny); mentre ad essere scartato è stato il 49,8 di Pietro Majolino (in sella a Fearendile de Meara).

A comandare la classifica per nazioni c’è la Germania, prima con 76,2 penalità, davanti alla Gran Bretagna, seconda a 80,4 penalità, e alla Francia, terza al momento con 87,8 punti negativi.

Nella graduatoria individuale invece la migliore in assoluto è la britannica Laura Collett, montante Dacapo, con 23,7 penalità; il migliore degli italiani è Giovanni Ugolotti a 33,0 che occupa la 41esima posizione.

Domani, sabato 12 ottobre, sarà il momento della prova di Cross Country: il round che, prima del salto ostacoli di domenica, potrà ampiamente rivoluzionare tutte le classifiche.