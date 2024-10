Equitazione: Cathrine Laudrup Dufour fa doppietta a Herning nella prima tappa di Coppa del Mondo

Dopo la vittoria nella prima prova, anche quella nell’appuntamento con il Freestyle. Nella prima tappa della FEI World Cup di Dressage, tenutasi a Herning, Cathrine Laudrup Dufour si è dimostrata più che mai profeta in patria.

La danese infatti – in sella a Mount St John Freestyle – ha vinto nell’impianto di casa con una ripresa da 88.965 punti percentuali precedendo il connazionale Daniel Bachmann Andersen (su Vayron), anche ieri secondo, e oggi capace di far segnare uno score di 84.905%, e la svedese Maria Von Essen, terza montando Invoice con il punteggio di 79.795%.

In un contest con 14 partecipanti quindi, la maestria dell’amazzone che alle Olimpiadi di Parigi ha fatto parte della squadra che si è messa al collo la medaglia d’argento è stata decisiva.

Ora la FEI World CUP 2024-2025 di Dressage, della quale non fanno parte binomi italiani, si prenderà una pausa per poi tornare con il suo secondo appuntamento nel weekend del 29 ottobre-3 novembre in quel di Lione (Francia); il tutto all’interno del quadro della Western European League.

Sempre in ambito equestre, ma passando al salto ostacoli, c’è grande attesa per gli appuntamenti di domani: l’atto conclusivo della stagione regolare del Global Champions Tour, a Rabat, e l’esordio della FEI World Cup di jumping, a Oslo.