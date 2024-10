Equitazione: a Herning è tripletta danese nella prima tappa della World Cup di Dressage

La prima tappa della FEI World Cup di Dressage in corso di svolgimento a Herning, nell’esibizione tecnica e più classica, ha visto i binomi di casa esaltarsi.

Sul suolo danese infatti, la ripresa di Cathrine Laudrup-Dufour (in sella a Mount St John Freestyle) è risultata la migliore, con uno score di 81.826%. Alle sue spalle altri due connazionali: Daniel Bachmann Andersen (su Vayron), secondo con il punteggio di 75.978%, e Nanna Skodborg Merrald (montante Blue Hors Zepter), terza a quota 75.174%.

Un inizio convincente quindi per la pattuglia della Danimarca, che ora proverà a ripetersi nel Freestyle, in programma domani, sabato 19 ottobre dalle ore 13.30.

Non c’erano italiani al via, in una competizione che ha visto complessivamente iscritti 15 binomi. La stagione individuale si preannuncia lunga: vedremo chi alla fine riuscirà a comandare la classifica della specialità.

Sempre in tema equestre invece, va ricordato che domenica a Oslo si svolgerà il primo appuntamento con la FEI World Cup di salto ostacoli.