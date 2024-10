Dove vedere in tv Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Dopo la sconfitta patita al Pireo contro l’Olympiacos, l’Olimpia Milano torna subito in campo in Eurolega. Domani (palla a due ore 20.30), infatti, sarà in programma la sfida tra squadra di Ettore Messina e i lituani dello Zalgiris Kaunas, che sono reduci dalla vittoria di Bologna contro la Virtus.

Un inizio europeo con due sconfitte abbastanza nette in trasferta per Milano, che è caduta sul campo del Monaco e dell’Olympiacos. L’unico successo finora è arrivato proprio tra le mura amiche, contro i francesi del Paris, che ieri sono stati capaci di battere il Panathinaikos. Una vittoria arrivata nel finale, grazie alle giocate di Zach LeDay e soprattutto Shavon Shields, grande assente nella sfida di ieri con Nikola Mirotic ed entrambi chiamati al riscatto domani sera.

Al Forum arriva uno Zalgiris sicuramente in salute e rinfrancato dalla vittoria di Bologna. Una partita che i lituani sembravano avere in controllo, prima della rimonta e del sorpasso firmato dalla Virtus. Minuti finali davvero concitati ed alla fine è stata la squadra di Trinchieri a portare a casa la sua seconda vittoria stagionale dopo quella all’esordio con il Barcellona. L’unica sconfitta è arrivata con l’Olympiacos, ma solo di sei punti.

Il match Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, valevole per la quarta giornata dell’Eurolega 2024-2025, si giocherà oggi alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS

Giovedì 17 ottobre

Ore 20:30 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (in caso di contemporaneità con altri eventi)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport