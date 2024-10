Dove vedere in tv il Giro di Lombardia 2024: orari, programma, streaming

Sabato 12 ottobre andrà in scena il Giro di Lombardia 2024, ultima Classica Monumento della stagione dopo il fitto programma primaverile che ha proposto Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade italiane, pronte a ospitare la ribattezzata Classica delle Foglie Morte e ultimo grande appuntamento dell’annata agonistica.

Percorso di 252 km con partenza a Bergamo e arrivo a Como: prima parte di gara caratterizzata dalle salite in terra orobica come Forcellino di Bianzano, Ganda, Colle di Berbenno, Valpiana prima di approdare nella provincia lariana e scalare nell’ordine il Ghisallo, la Colma di Sormano (dove si potrebbe decidere la gara) e il San Fermo della Battaglia, la cui vetta è posta a sei chilometri dal traguardo posto sul lungolago.

La partenza è fissata alle ore 10.35, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 16.25 e le ore 17.20. Il grande favorito della vigilia sarà lo sloveno Tadej Pogacar, che gareggerà con la maglia di Campione del Mondo e che punta alla quarta vittoria consecutiva in questo evento. Proverà a contrastarlo il belga Remco Evenepoel, mentre lo sloveno Primoz Roglic si è chiamato fuori alla vigilia della corsa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza e di arrivo, il palinsesto tv e streaming del Giro di Lombardia 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta tv su Eurosport 1, per gli abbonati; in diretta live testuale su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN (per gli abbonati); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2024

Sabato 12 ottobre

Ore 10.35 Partenza

Ore 16.25-17.20 (circa) Arrivo

PROGRAMMA GIRO DI LOMBARDIA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.