Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2024: programma, orari, percorso, streaming

Il Giro del Veneto 2024 di ciclismo su strada si disputerà mercoledì 16 ottobre: la gara, di categoria 1.Pro, è giunta all’87ma edizione, e quest’anno vedrà la partenza da Verona e l’arrivo a Vicenza, per un totale di 165.35 km.

La partenza ufficiosa avverrà alle 12.30, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.40, infine l’arrivo è previsto tra le 16.15 e le 16.36. La partenza fittizia avrà luogo da Piazza Bra, vicino all’Arena di Verona, poi si andrà verso Cologna Veneta e poi a Lonigo, dove è previsto un traguardo volante dedicato a Davide Rebellin, vincitore della corsa per tre edizioni consecutive dal 1998 al 2000.

Il gruppo in seguito affronterà il Monte del Roccolo, poi passerà per Vo’ di Brendola e Valmarana, e dunque farà il proprio ingresso nel circuito finale di Vicenza, lungo 15.06 km e da ripetere per 5 volte, che comprende la salita del Monte Berico. La salita verso il Santuario della Madonna di Monte Berico è lunga 1 chilometro, con una pendenza media del 7.1%, anche se negli ultimi 600 metri la strada sale sempre tra l’8% ed il 12%.

La diretta tv del Giro del Veneto 2024 di ciclismo su strada sarà assicurata dalle ore 15.30 su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle ore 15.30 a Rai Play. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione.

CALENDARIO GIRO DEL VENETO 2024

Mercoledì 16 ottobre 2024

12.30 Verona – Vicenza (165.35 km) – Diretta tv dalle 15.30 su Rai 2 HD

