Dove passa oggi il Giro dell’Emilia 2024: tutti i paesi e le località attraversati

Si svolgerà sabato 5 ottobre 2024 l’edizione numero 107 del Giro dell’Emilia di ciclismo su strada, con via da Vignola ed arrivo a San Luca dopo 215.8 km. Partenza fittizia alle 11.10, start ufficiale alle 11.15, infine arrivo previsto tra le 16.17 e le 16.49.

Saranno circa 3300 i metri complessivi di dislivello con i due GPM di Zocca (al km 80.3) e Grizzana Morandi (al km 113.8) a fare una prima selezione in gruppo, anche se a decretare il vincitore dell’edizione 2024 saranno le 5 scalate al Santuario di San Luca.

I corridori affronteranno subito dopo la partenza tre giri di un circuito tra Vignola, Castelvetro e Ca’ di Sola, per poi tornare a Vignola ed iniziare il lungo tratto di trasferimento verso Bologna, dove si affronterà per la prima volta il San Luca, entrando poi in un circuito da ripetere quattro volte fino al traguardo finale.

La diretta tv del Giro dell’Emilia 2024 sarà assicurata dalle 15.00 su Eurosport 1 HD, dalle 14.40 su Rai Sport HD, poi dalle 15.40 su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 14.40 a Rai Play, dalle 14.00 a discovery+, dalle 15.00 a Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della manifestazione.

DOVE PASSA IL GIRO DELL’EMILIA 2024

Partenza fittizia: Vignola.

Partenza reale: Vignola.

Paesi e località attraversati: Vignola, Castelvetro, Ca’ di Sola, Vignola (3 giri del circuito), Marano sul Panaro, Casona, Sarnone, Zocca, Bocca dei Ravari, Passo Sella della Croce, Cereglio, Vergato, Grizzana Morandi, Piandisetta, Rioveggio, Vado, Sasso Marconi, Montechiaro, Calderino, Parco dei Ciliegi, Zola Predosa, Bologna, San Luca (4 giri del circuito).

Arrivo: San Luca.

CALENDARIO GIRO DELL’EMILIA 2024

Sabato 5 ottobre 2024

11.15 107° Giro dell’Emilia, Vignola – San Luca (215.8 km) – Diretta tv dalle 15.00 su Eurosport 1 HD, dalle 14.40 su Rai Sport HD, poi dalle 15.40 su Rai 2 HD

