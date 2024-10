Domenico Pozzovivo chiuderà la carriera al Giro di Lombardia: il saluto a quasi 42 anni

Domenico Pozzovivo chiuderà la sua gloriosa carriera al Giro di Lombardia 2024: la Classica delle Foglie Morte, in programma sabato 12 ottobre, sarà l’ultima gara da professionista per il ciclista lucano, che appenderà così la bicicletta al chiodo a quasi 42 anni (spegnerà le candeline il prossimo 30 novembre).

Il veterano del gruppo saluterà indossando per l’ultima voglia la maglia della Vf Group-Bardiani Csf-Faizanè, squadra per cui è tornato a correre dopo avervi compiuto i primi passi agonistici (con un’altra denominazione). Sarà la sua sedicesima partecipazione all’ultima Classica Monumento della stagione, dove in passato ha raccolto anche tre piazzamenti eccellenti (due sesti posti e un’ottava piazza). Il lucano proverà a farsi vedere tra Bergamo e Como, cercando di lasciare l’ultimo segno di un’avventura magnifica e dimostrando ancora una volta tutta la sua sconfinata caparbietà.

In gara con lui ci saranno anche Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Luca Covili, Alessio Martinelli, Matteo Scalco e Alessandro Tonelli. Domenico Pozzovivo chiuderà con l’attivo tredici successi da professionista, tra cui spiccano una tappa al Giro d’Italia 2012, la classifica generale del Giro del Trentino 2012 e una frazione al Giro di Svizzera nel 2017. Da record le 18 apparizioni al Giro d’Italia, con il quinto posto nel 2014 e nel 2018 e la sesta piazza nel 2017, ma anche il sesto posto alla Vuelta di Spagna nel 2013 e tre presenze al Tour de France.