Djokovic rinuncia a Parigi-Bercy. La qualificazione alle ATP Finals è possibile, ma non sicura

Novak Djokovic, secondo il canale televisivo Sportklub, avrebbe deciso di rinunciare al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. La sua cancellazione dall’entry list del prestigioso torneo francese non è ancora ufficiale, ma potrebbe diventarlo nei prossimi giorni, rimettendo in discussione la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Il tennista serbo, reduce dal terzo posto nel ricco torneo di esibizione Six Kings Slam a Riad (in Arabia Saudita), rischia a questo punto di terminare in anticipo la stagione in caso di mancato accesso alla kermesse di fine anno. Djokovic ad oggi occupa la sesta piazza nella Race con 3910 punti, ma il suo vantaggio sul primo degli esclusi non è enorme.

Ricordando che vengono ammessi alle Finals solamente i primi otto della classifica mondiale stagionale, Nole deve guardarsi le spalle soprattutto dal norvegese Casper Ruud (7° con 3845 punti), dal russo Andrey Rublev (8° con 3620 punti) e dall’australiano Alex De Minaur (9° con 3335 punti). Attenzione anche ad altri possibili inserimenti in caso di exploit a Bercy e negli ATP 500 in corso questa settimana a Basilea e Vienna.

Il fuoriclasse di Belgrado potrebbe infatti ancora essere insidiato dai vari Tommy Paul (10° con 3135 punti), Grigor Dimitrov (11° con 3100 punti) e Stefanos Tsitsipas (12° con 2875 punti), che dovranno però macinare tante vittorie in queste due settimane di gara sul veloce indoor in Europa.