Curling, la Svezia vince i Mondiali di doppio misto: festa per i Wranaa, Estonia sconfitta

La Svezia ha vinto i Mondiali di curling doppio misto, trionfando sul ghiaccio amico di Oestersund. Isabella Wranaa e Rasmus Wranaa hanno sconfitto l’Estonia in finale, imponendosi con il punteggio di 8-4 su Marie Kaldvee e Harri Lill. Gli scandinavi hanno riportato il titolo iridato a casa a cinque anni di distanza dalla prima e unica affermazione della loro storia.

La Svezia ha fatto la differenza in due momenti ben precisi: tra secondo e terzo end, marcando prima due punti e poi strappando una mano da un punto; tra settima e ottava frazione, concretizzando due punti con il vantaggio del power-play e poi strappando ancora il martello mettendo a segno il punto conclusivo.

Medaglia di bronzo per la Norvegia di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, che ha regolato la Svizzera per 6-5. Sul podio sono così salite due squadre, ovvero Norvegia ed Estonia, che avevano preceduto l’Italia nel gruppo A (Stefania Constantini e Francesco De Zanna non sono riusciti ad accedere alla fase a eliminazione diretta).