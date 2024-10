Coppa del Mondo short track Montreal II 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 1° al 3 novembre la seconda tappa del World Tour di short track terrà banco. Si gareggerà nuovamente sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montreal (Canada). Originariamente, si sarebbe dovuto competere a Salt Lake City (USA), ma l’appuntamento è stato cancellato per il mancato rispetto dei requisiti sulla consistenza delle protezioni posizionate all’esterno della pista.

Pertanto si gareggerà nuovamente in territorio canadese e l’Italia potrà contare sull’apporto di Arianna Fontana. L’azzurra, impegnata a Inzell (Germania) per centrare la qualificazione per il massimo circuito internazionale dello speed skating nel week end, darà seguito alla sua duplice veste di atleta tra pista corta e pista lunga. Sarà interessante capire la sua risposta dal punto di vista fisico.

La compagine tricolore al femminile è uscita sicuramente rinfrancata dal successo della staffetta, cosa che non accadeva dal 1° dicembre del 2019. Con la campionessa valtellinese, il quartetto tricolore sarà ancora più forte. Sul fronte maschile, sarà Pietro Sighel a tirare le fila e a voler mettere in mostra tutte le proprie qualità.

La seconda tappa del World Tour di short track sarà di scena dal 1° al 3 novembre nuovamente a Montreal (Canada) e la copertura sarà garantita in streaming dal canale Youtube Skating ISU e da Discovery+ relativamente al secondo e terzo giorno di gare. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle giornate di gare in Canada.

CALENDARIO WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL 2024 II

Venerdì 1° novembre (orari italiani)

15:00 1500 metri uomini batterie

15:55 500 metri donne preliminari

16:13 500 metri uomini preliminari

17:01 1000 metri donne preliminari

17:25 1000 metri uomini preliminari

19:09 1500 metri donne quarti di finale

19:44 1500 metri uomini quarti di finale

20:34 500 metri donne batterie

20:58 500 metri uomini batterie

21:37 1000 metri donne batterie

22:09 1000 metri uomini batterie

22:56 staffetta femminile quarti di finale

23:20 staffetta maschile quarti di finale

Sabato 2 novembre (orari italiani)

00.15 staffetta mista quarti di finale

17:23 staffetta mista semifinali

19:32 1500 metri uomini semifinali

19:50 1000 metri donne quarti di finale

20:07 1500 metri uomini finali

20:43 1000 metri donne semifinali

20:52 500 metri uomini quarti di finale

21:07 1000 metri donne finali

21:23 500 metri uomini semifinali

21:45 staffetta femminile semifinali

22:01 500 metri uomini finali

22:32 staffetta femminile finali

22:59 staffetta maschile semifinali

Domenica 3 novembre (orari italiani)

19:32 staffetta mista finali

20:06 1500 metri donne semifinali

20:24 1000 metri uomini quarti di finale

20:41 1500 metri donne finali

21:17 1000 metri uomini semifinali

21:26 500 metri donne quarti di finale

21:41 1000 metri uomini finali

21:57 500 metri donne semifinali

22:19 500 metri donne finali

22:35 staffetta maschile finali

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL II 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU; Discovery+ (2-3 novembre) .

Diretta testuale: OA Sport