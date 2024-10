Coppa Davis, la Spagna ha un rebus sul secondo singolarista? Carreno in dubbio, gli scenari per Nadal e Alcaraz

La Spagna sarà tra le grandi favorite alle Finals di Coppa Davis, che andranno in scena sul cemento di Malaga dal 19 al 24 novembre. I padroni di casa esordiranno contro l’Olanda per meritarsi la semifinale contro la vincente di Germania-Canada, mentre dall’altra parte del tabellone l’Italia affronterà l’Argentina e gli USA incroceranno l’Australia. Le Furie Rosse si affideranno sicuramente al loro uomo di punta, ovvero Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo che quest’anno ha vinto Roland Garros e Wimbledon.

Il capitano non giocatore David Ferrer è alle prese con le convocazioni e deve scegliere gli altri quattro elementi per la massima competizione a squadre di tennis. Pablo Carreno è in forte dubbio, dopo i problemi fisici accusati in seguito agli US Open e il ritiro al Masters 1000 di Parigi-Bercy in corso di svolgimento sul cemento della capitale francese. Secondo quanto riporta Marca, si starebbe prendendo in considerazione l’opzione Pedro Martinez.

Dovrebbero essere confermati gli altri nomi comunicati un mese fa e che possono essere cambiati fino al 18 novembre: Rafael Nadal, Roberto Bautista e Marcel Granollers. Rafael Nadal saluterà il tennis proprio a Malaga e dunque la sua presenza è certa, Marcel Granollers è prossimo a disputare le ATP Finals in doppio e sarà seguito proprio da Ferrer, che nel capoluogo piemontese potrà seguire anche Carlos Alcaraz.

Se è certo che Alcaraz giocherà il secondo singolare, ovvero quello tra i numeri 1 delle due squadre, le opzioni per il primo incontro sono molteplici. Ferrer vorrebbe dare grande importanza a Nadal, che però è ben lontano dalla forma dei giorni migliori. Martinez e Bautista sarebbero le alternative da valutare, mentre per il doppio potranno contare su Granollers, numero 1 del mondo in questa specialità.