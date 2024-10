Coppa Agostoni 2024: il percorso ai raggi X. Partenza e arrivo a Lissone, attenzione al Colle Brianza e al Lissolo

La stagione ciclistica sta per volgere al termine, ma ci sono ancora molti appuntamenti che devono essere completati. Molti di questi saranno in Italia e tra questi c’è sicuramente la Coppa Agostoni, che si correrà questa domenica, proprio una settimana prima del Giro di Lombardia, l’ultima grande corsa dell’anno. Al momento non si conosce ancora la startlist ufficiale, anche se alcuni nomi sono stati confermati come il francese Guillaume Martin e il belga Ben Hermans, entrambi della Cofidis.

Per l’edizione del 2024 il percorso è stato ridotto di quasi 30 chilometri. Partenza e arrivo a Lissone, con i corridori che percorreranno 166,7 chilometri rispetto ai 195,7 del 2023. Non per questo la Coppa Agostoni di quest’anno non rappresenta una corsa che può certamente regalare spettacolo ed imprevedibilità.

Sarà un continuo saliscendi con il gruppo che non avrà quasi mai un attimo di respiro. Ci sarà un circuito di 28 chilometri che verrà percorso per quattro volte, scalando continuamente il Colle Brianza (3,7km al 6,3%) ed il Lissolo (solo 515 metri, ma al 6,6%).

Dopo l’ultimo passaggio dal Lissolo, ci sarà un passaggio sul Cassina de Bracchi (1,5km al 3,2%), con un’ultima asperità ad Albiate di 700 metri al 3,8%. Una serie di saliscendi che dovrebbero spaccare il gruppo con un possibile arrivo a ranghi strettissimi a Lissone.