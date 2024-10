Come cambia il tabellone di Sinner a Parigi-Bercy con il ritiro di Auger-Aliassime

La notizia del forfait di Felix Auger-Aliassime va a cambiare un po’ le cose per quanto riguarda il tabellone principale del Masters1000 di Parigi-Bercy. Il canadese (n.19 del ranking) era in rotta di collisione con Jannik Sinner per un eventuale secondo turno, quando il n.1 del mondo farà il suo esordio nell’evento transalpino.

Auger-Aliassime, però, avrebbe dovuto giocare contro lo statunitense Ben Shelton e con questa defezione ci sono serie possibilità che l’avversario di Jannik sarà proprio il tennista americano. Chiaramente, sarà interessante anche comprendere quale sarà il lucky loser, che subentrerà al canadese e affronterà Shelton. In un torneo posizionato a fine stagione, tutto può accadere.

Negli ottavi di finale, Jannik potrebbe giocare contro uno tra Matteo Arnaldi o molto più probabilmente Holger Rune, vincitore di questo 1000 nel 2022. Il danese ama le condizioni di gioco a Bercy e sfidarlo sarà un bel problema da risolvere. Il bilancio dei precedenti è sul 2-2.

Nell’eventuale quarto di finale, i possibili avversari sono Taylor Fritz, Alex de Minaur e Jack Draper e la rivincita della Finale degli US Open potrebbe andare in scena contro il californiano. In semifinale, si candidano al ruolo di antagonista il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas, con il teutonico che ha le maggiori chance.

In conclusione, il confronto stuzzicante contro Alcaraz è quello che tutti si aspettano, ma in alternativa i nomi sono sempre di un certo calibro: il russo Daniil Medvedev, il bulgaro Grigor Dimitrov (finalista l’anno scorso) e il norvegese Casper Ruud.

TABELLONE JANNIK SINNER A PARIGI-BERCY 2024

Primo turno – Bye

Secondo turno – Shelton/Lucky Loser

Ottavi di finale – Rune/Arnaldi

Quarti di finale – Fritz/De Minaur/Draper

Semifinale – Zverev/Rublev/Tsitsipas

Finale – Alcaraz/Medvedev/Dimitrov/Ruud