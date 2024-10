Ciclismo su pista, l’Italia conferma i progressi e supera il turno nella velocità a squadre ai Mondiali

L’Italia del Team Sprint conquista un posto tra le migliori otto ai Mondiali di Copenhagen e potrà giocarsi un posto per la finale del bronzo. Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo chiudono con il settimo tempo assoluto la fase di qualificazione con il tempo di 43”906 e chiudendo quasi subito la pratica.

Era difficile strappare un posto tra le prime quattro, con la favoritissima Olanda che con il crono di 42”589 ha rifilato poco più di quattro decimi all’Australia e si giocherà il posto all’ultimo atto con la Gran Bretagna; per gli oceanici invece sarà il Giappone l’ultimo ostacolo verso la finale.

I tre azzurri però ottengono subito il risultato minimo, con il settimo posto complessivo e sfideranno la Colombia, che ha fatto poco meglio, di 54 millesimi; l’altro incrocio per poter strappare un posto per la gara valida per il bronzo è tra Francia e Germania.

La gara femminile invece non vede tagli: otto selezioni in corsa e otto direttamente ai quarti. Il miglior crono è quello della Gran Bretagna, che con 46’217” stacca di netto le altre avversarie e si giocherà il posto per l’oro con la Cina, altra semifinale tra Olanda e Australia. Germania-Ucraina e Messico-Polonia le sfide per provare a qualificarsi per la finale per il bronzo.