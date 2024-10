Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024: presenti Milan e Viviani, assente Ganna

L’appuntamento è fissato da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre. Sul velodromo di Ballerup (Danimarca) andranno in scena i Mondiali di ciclismo su pista. La Nazionale italiana cercherà di recitare un ruolo da protagonista, dovendo però fare i conti l’assenza rilevante di Filippo Ganna. Il campione di Verbania, infatti, ha deciso di chiudere la propria stagione agonistica il 10 ottobre, terminando la Gran Piemonte.

Una scelta per tirare un po’ il fiato dopo un’annata in cui Pippo si è diviso tra strada e pista, tenendo conto dell’impegno alle Olimpiadi di Parigi. Ovviamente, una perdita importante per la compagine tricolore guidata da Marco Villa, considerando che dal 2018 al 2023 Ganna ha sempre vinto un titolo iridato, che fosse inseguimento individuale o inseguimento a squadre.

Pertanto, con la defezione del campione nostrano, il titolo dell’inseguimento individuale perde il n.1 dell’anno scorso a Glasgow. Potrebbe essere l’occasione per Jonathan Milan, in grado già di vincere in questa particolare specialità il titolo continentale, ma mai quello iridato (bronzo nel 2023). Ci sarà l’eterno Elia Viviani, strepitoso nei Giochi di Parigi con Simone Consonni nell’argento della Madison.

A proposito di questa gara, al femminile, risponderanno presenti le campionesse olimpiche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, a cui si aggiungono Letizia Paternoster, Martina Alzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli. Stride l’assenza di un’altra punta di diamante della squadra, ovvero Elisa Balsamo.

Tra gli uomini, detto di Ganna, Milan e Viviani, il roster è completato da Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolò Galli, Francesco Lamon, Antonio Stefano Minuta, Manilo Moro, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo e Michele Scartezzini.