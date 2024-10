Ciclismo su pista, eterno Elia Viviani! Fantastico argento nell’eliminazione ai Mondiali

Un campione eterno. Elia Viviani amplia ulteriormente la sua straordinaria bacheca, mettendosi al collo la medaglia d’argento nell’eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Ballerup, in Danimarca. Una gara eccezionale, da grande esperto della specialità, per il veneto che vantava gli ori del 2021 e 2022, oltre al bronzo del 2023. Si tratta dell’ottava medaglia iridata della carriera per il nativo di Isola della Scala, davvero uno dei più grandi di sempre per l’Italia.

A vincere è stato uno dei grandi favoriti, il danese Tobias Aagaard Hansen, che ha gestito al meglio l’ultimo giro contro Viviani. Il danese è sempre stato davanti, partendo anche prima dell’italiano, che non ha avuto assolutamente la forza di tenere lo scatto di Hansen, alzandosi poco prima dell’ultima curva, con il danese tutto solo a tagliare il traguardo.

Medaglia di bronzo per il canadese Dylan Bibic, che nulla ha potuto nel penultimo sprint contro Hansen e Viviani. Quarto posto con polemica per l’olandese Jan Willem van Schip, che è stato eliminato per una manovra irregolare durante lo sprint. Quinta posizione, invece, per il portoghese Diogo Narciso.

Una gara davvero ottima quella di Viviani, davvero sempre attentissimo ad ogni sprint. Soprattutto nella parte finale della corsa, il veneto ha gestito con grandissima esperienza, facendosi trovare pronto ad ogni attacco dalle retrovie. Le fatiche del campione azzurro non sono terminate, visto che a breve scenderà nuovamente in pista per partecipare alla Madison con Simone Consonni, con l’Italia che si affida alla coppia che è stata capace di vincere l’argento alle ultime Olimpiadi.