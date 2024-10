Ciclismo, Gianni Moscon correrà dal 2025 con la Red Bull – BORA – hansgrohe

Una notizia di ciclomercato di un certo rilievo. Gianni Moscon correrà dal 2025 per la Red Bull – BORA – hansgrohe. Il corridore nostrano quindi lascerà la Soudal Quick-Step e vorrà ritrovare le giuste sensazioni per essere protagonista. L’obiettivo del trentenne trentino sarà quello di fare la differenza soprattutto nel circuito delle Classiche.

Una squadra che si sta rinforzando in maniera significativa e Moscon spera di rispondere presente, prendendo parte alla propria decima stagione WorldTour, volendo dare dei segnali di vitalità piuttosto rilevanti: “Sono incredibilmente entusiasta di unirmi a Red Bull – BORA – hansgrohe e di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera ciclistica“, le parole del nostro portacolori.

“Dal momento in cui ho incontrato Ralph ( Denk, CEO Red Bull – BORA – hansgrohe ndr), è stato chiaro che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. La fiducia che Ralph e il team hanno in me mi rende motivato e determinato a fare del mio meglio. Questa è una grande opportunità e non vedo l’ora di iniziare“, ha aggiunto Moscon.

A queste parole si è associato proprio Denk: “Quando penso al potenziale di Gianni, mi riferisco alla Roubaix 2021: un assolo incredibile che è stato fermato solo da una foratura. Speriamo di riportarlo a quel livello in un nuovo ambiente e con la nostra struttura di prestazioni ampliata. Ma con la sua esperienza, guardiamo anche oltre le classiche. Al Tour de France di quest’estate, abbiamo visto quanto bene ha svolto il suo ruolo di capitano della strada“.