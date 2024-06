Tour de France 2024: tutti gli italiani in gara. Azzurri ridotti all’osso, si spera in un successo di tappa

Siamo a un passo dalla Grand Départ, la prima grande partenza del Tour de France dall’Italia. Per la prima volta la Grande Boucle scatterà dal nostro Paese e domani verrà dato il via dallo splendido scenario di Firenze per arrivare verso Rimini, per concludere poi le frazioni successive a Bologna e a Torino: ieri c’è stata la presentazione delle squadre e tutto è pronto.

Saranno solo otto gli italiani presenti in questa edizione: il riferimento principale sarà Alberto Bettiol. Il corridore toscano sulla carta è l’italiano che può avere più chance di tutti di andare a cogliere un successo di tappa, magari in qualche traguardo da finisseur. La forma è ottima, come dimostrato la scorsa settimana al Campionato Italiano.

Interessante sarà vedere anche quello che potrà fare Giulio Ciccone. Il corridore abruzzese ha già mostrato in passato di avere delle pecche sulla tenuta delle tre settimane, ma il ventinovenne della Lidl-Trek può provare a prendersi qualche grande soddisfazione e a fare qualche scalpo di prestigio, anche in frazioni che presenteranno grande dislivello.

Sicuro di partecipare anche Davide Formolo, che avrà un ruolo di appoggio a Enric Mas o co-capitano, mentre Davide Ballerini può fare il velocista, così come l’ultimo uomo e provare qualche attacco da lontano. Ci sarà Gianni Moscon che in passato ha mostrato di avere colpi da campione a tratti, mentre Matteo Sobrero può ben figurare nelle corse contro il tempo. Completeranno la lista degli azzurri Luca Mozzato, secondo quest’anno al Giro delle Fiandre e possibile protagonista in alcune tappe vallonate e Michele Gazzoli, che sarà comprimario nell’Astana.