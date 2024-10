Ciclismo: Fausto Masnada correrà con l’Astana nel 2025

Fausto Masnada inizierà nel 2025 una nuova avventura ciclista. Il corridore italiano infatti lascerà la Soudal-QuickStep per unirsi, con un contratto annuale, all’Astana.

La formazione kazaka, di livello WorldTour, potrà quindi contare sulle pedalate del gregario bergamasco per provare a mettere nel mirino nuovi obiettivi.

“Se solo poche settimane fa – commenta Masnada, nelle parole riportate da Spazio Ciclismo – mi avessero detto che l’anno prossimo sarei entrato a far parte di questa squadra, probabilmente non ci avrei creduto. Sono entusiasta di avere questa opportunità e di far parte di una squadra così rispettata. Dopo due stagioni difficili, questa è l’occasione perfetta per resettare e puntare a nuovi obiettivi. Il progetto che la squadra sta costruendo per il 2025 è incredibilmente stimolante e non vedo l’ora di contribuire al suo successo. Sono grato ai dirigenti e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo contratto e per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di indossare la nuova maglia e di rappresentare la squadra”.

Queste invece le parole del massimo dirigente dell’Astana, Alexandr Vinokourov: “Siamo felici di dare il benvenuto a Fausto Masnada nel Team Astana Qazaqstan. Fausto è un corridore esperto che ha ottenuto ottimi risultati nelle corse a tappe, nelle tappe di montagna e nelle classiche di un giorno. Sono convinto che il suo potenziale sia tutt’altro che esaurito. Nelle ultime stagioni ha affrontato alcune sfide, ma credo che all’interno della nostra squadra sarà in grado di esprimere tutto il suo potenziale e di tornare ad alti livelli. La sua determinazione, la sua etica del lavoro e la sua capacità di esibirsi su percorsi difficili sono perfettamente in linea con gli obiettivi che stiamo perseguendo. Siamo entusiasti di vederlo correre per la prima volta con la maglia della nostra squadra e ci aspettiamo che dia un contributo significativo al successo complessivo del nostro progetto”.