C’è ancora Zverev sulla strada di Lorenzo Musetti anche a Parigi-Bercy: il tabellone dell’italiano

Lorenzo Musetti sarà protagonista quest’oggi delle semifinali dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco il carrarino affronterà il britannico Jack Draper e non sarà una sfida semplice, come non lo è stata ieri la partita contro il n.3 del mondo, Alexander Zverev. Musetti, a sorpresa, ha prevalso in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 (5) 6-4, facendo vedere dei grandi miglioramenti su una superficie non così favorevole al suo gioco.

Per questo un’affermazione significativa e vedremo se oggi, contro Draper, saprà riconfermarsi. All’orizzonte c’è poi un altro torneo, ovvero il Masters1000 di Parigi-Bercy, che prenderà il via il 28 ottobre e terminerà il 3 novembre. Ebbene, Lorenzo (n.16 del seeding) inizierà la sua avventura contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Contro il potente teutonico, l’azzurro sarà messo a dura prova.

Un tabellone che, in caso di vittoria al primo turno, gli riserverebbe uno tra il francese Arthur Fils, in grande ascesa, e il croato Marin Cilic, tornato nel circuito dopo diversi problemi fisici. Negli ottavi di finale una nuova sfida contro Zverev, che cercherà di prendersi la rivincita nell’eventualità. A seguire vi potrebbero essere uno tra il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas e soprattutto in semifinale l’affascinante derby contro Jannik Sinner.

Nell’atto conclusivo, l’asticella si alzerebbe al punto da sfidare lo spagnolo Carlos Alcaraz o in alternativa il moscovita Daniil Medvedev, il norvegese Casper Ruud e il bulgaro Grigor Dimitrov.

TABELLONE LORENZO MUSETTI ATP PARIGI-BERCY 2024

Primo turno – Jan Lennard Struff

Secondo turno – Arthur Fils / Marin Cilic

Ottavi di finale – Alexander Zverev / Tallon Griekspoor /

Quarti di finale – Andrey Rublev / Stefanos Tsitsipas

Semifinale – Jannik Sinner / Holger Rune / Alex de Minaur

Finale – Carlos Alcaraz / Daniil Medvedev/ Casper Ruud / Grigor Dimitrov