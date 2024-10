Carlos Sainz chiarisce: “Austin sarà un test probante per la Ferrari”

Test di verifica in vista di Austin. La Ferrari capirà chi è per l’appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’anno scorso questa criticità del bouncing fu evidente al punto che il monegasco Charle Leclerc venne squalificato, come Lewis Hamilton con la Mercedes.

Dopo aver conquistato la pole-position, infatti, Leclerc ed Hamilton furono sanzionati in gara per l’eccessiva usura del fondo. Pertanto, a Maranello hanno lavorato per non replicare l’esperienza, nella consapevolezza che il fenomeno delle oscillazioni potrebbe avere degli effetti altamente negativi. Da questo punto di vista, la riasfaltatura del tracciato in Texas, per minimizzare gli avvallamenti tipici della pista degli States, è una buona notizia, però da stabilire i riflessi in termini di degrado delle gomme.

La Rossa dovrebbe presentarsi con un’ala anteriore rinnovata per risolvere le problematiche citate, ma bisognerà tenere conto anche del format del week end, che prevede il ritorno della Sprint Race e un solo turno di prove libere per mettere a punto la macchina. “Tutte le piste dopo Monza hanno confermato la fiducia arrivata con gli aggiornamenti portati da Monza, ma ho sempre detto che Austin è il test più importante per capire quanto stanno funzionando nella direzione giusta“, ha dichiarato Carlos Sainz in conferenza stampa.

“Penso che le prossime due gare determineranno la nostra convinzione nel poter vincere o meno il Costruttori. Tutto sta se su piste standard, con curve più lunghe, saremo in grado di lottare. Noi non siamo stati fermi, ma un paio di team portano aggiornamenti importanti“, ha concluso l’iberico.