Carlos Sainz ammette: “Vincere con la Williams mi emozionerebbe di più”

Dopo una pausa autunnale piuttosto lunga, ci si prepara per tornare a competere. Il Circus della F1 sarà in scena nel week end di Austin, in Texas, e sul circuito stile “Luna Park” del Texas scopriremo se la McLaren possa nutrire ambizioni di titolo non solo nella classifica costruttori, ma anche in quella piloti con il britannico Lando Norris. Certo, il distacco di 52 punti dalla vetta occupata da Max Verstappen, mancando sei GP al termine di questo campionato, non è poco.

In casa Ferrari si spera che le novità sulla SF-24, programmate per il fine-settimana americano, diano i frutti sperati. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz cercheranno di chiudere nel migliore dei modi questo Mondiale 2024, nella consapevolezza che sarà tremendamente difficile poter tornare in lizza per l’iride tra i marchi.

A questo proposito, sta per finire anche il sodalizio tra Sainz e la Rossa, considerando l’approdo del madrileno dal 2025 in Williams, mentre a Maranello ci sarà l’arrivo di Lewis Hamilton. In un’intervista concessa a MARCA, il pilota iberico ha rivelato le proprie emozioni: “Se dovessi scegliere tra vincere un’altra gara con la Ferrari o la prima con la Williams, opterei per quella con la Rossa, ma perché mi focalizzo sul breve termine. Tuttavia, niente mi emozionerebbe di più che vincere una gara con la Williams: dimostrerebbe che ho preso la decisione giusta“, ha dichiarato Sainz.

“Trionfare con la Williams sarebbe forse il picco più alto della mia carriera. La mia mente è sempre più motivata per quel che mi aspetta a Grove, ma desidero comunque vincere ancora una gara prima di dire addio alla Ferrari. Messico e Las Vegas saranno le gare più favorevoli“, ha concluso.