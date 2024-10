Carlos Alcaraz sorpreso da Machac: “Ha giocato come un top5, non sapevo più cosa fare”

Carlos Alcaraz non riesce a dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane e incappa in un passo falso abbastanza clamoroso, perdendo in due set (7-6 7-5) contro il ceco Tomas Machac ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Sfuma dunque la semifinale stellare che tutti pregustavano tra il numero 1 ed il numero 2 al mondo, con Jannik Sinner che in precedenza aveva battuto nettamente il russo Daniil Medvedev.

In conferenza stampa, lo spagnolo ha fatto un bilancio del suo tour asiatico: “È stato ottimo. Vincere il titolo a Pechino è stato un grande risultato. Quest’anno a Shanghai ho migliorato il risultato del 2023, quindi è una buona cosa. Sono un po’ deluso dalla sconfitta di oggi. Volevo andare avanti e giocare con Jannik in semifinale, ma questo è il tennis. Devo solo accettarlo. Amo la Cina e sono orgoglioso della mia prestazione qui“.

Sulla sconfitta di oggi con il n.33 del ranking Machac: “Mi sentivo come se stessi giocando con un top5. Neanche un top10, ma un top5. Il suo livello è stato altissimo. Ho aspettato che mi desse una possibilità, che mi aprisse una finestra, ma non lo ha fatto. Dal primo all’ultimo game il suo livello è stato molto alto. La sua velocità di palla è incredibile. Mi sono sentito bene in campo. Ho colpito bene e mi sono mosso bene ma, onestamente, è arrivato un punto in cui non sapevo più cosa fare“.

“Questa è stata una di quelle partite in cui non potevo giocare sul suo dritto. Ogni volta che colpiva di dritto era un vincente, o comunque lo era alla palla successiva. È stato pazzesco. Mi ha spinto al limite, al punto di dover pensare a mettere la palla nel posto più corretto possibile altrimenti mi avrebbe fatto correre ovunque. Quella pressione è stata la chiave“, ha aggiunto il campione in carica di Wimbledon.

Sulla sua programmazione da qui a fine anno: “Andrò in Arabia Saudita (per il ricco torneo-esibizione Six Kings Slam, ndr). Cercherò di dimenticare questa sconfitta lì. Poi giocherò a Parigi e alle ATP Finals, per poi chiudere con la Coppa Davis. Cercherò di dare il massimo in questi tornei per riuscire ad avvicinarmi a Jannik“.