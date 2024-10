Calendario World Tour short track Montreal 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 25 al 27 ottobre la prima tappa del World Tour di short track terrà banco. Tornano i pattini veloci, lo faranno sull’anello di ghiaccio della Maurice-Richard Arena di Montreal (Canada) e sarà l’inizio di un qualcosa di nuovo. Il massimo circuito internazionale, infatti, sarà identificato da una nuova sigla (World Tour) che porterà anche a qualche cambiamento nello schedule.

Nei fatti la tre-giorni avrà una struttura simile a quella che c’è nei Mondiali e negli Europei e, nello stesso tempo, atleti e atlete dovranno affrontare diverse specialità in successione. In questo discorso, sarà interessante capire come soprattutto i protagonisti principali sapranno gestirsi.

In casa Italia fari puntati su un gruppo che sarà trascinato nel primo appuntamento da Pietro Sighel. Il campione trentino si è ben preparato come tutta la squadra e vorrà iniziare con il piglio giusto questa competizione. Non risponderà presente, invece, Arianna Fontana perché impegnata a Inzell (Germania) in cerca della qualificazione per competere anche nel pattinaggio velocità pista lunga. L’Angelo Biondo sarà a disposizione nella seconda tappa dello short track a Salt Lake City (1°-3 novembre).

La prima tappa del World Tour di short track sarà di scena dal 25 al 27 ottobre a Montreal (Canada) e la copertura sarà garantita in streaming dal canale Youtube Skating ISU, da confermare quella di Discovery+. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle giornate di gare in Canada.

CALENDARIO WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL 2024

Venerdì 25 ottobre

Orario da stabilire Sessione di qualificazione per gare individuali e staffette.

Sabato 26 ottobre

Orario da stabilire Ripescaggi.

Ore 19.32 Main session 1000 metri donne; 500 e 1500 metri uomini; semifinale staffetta maschile; Finale staffetta femminile.

Domenica 27 ottobre

Orario da stabilire Ripescaggi.

Ore 19.32 Main session 500 e 1500 metri donne; 1000 metri uomini; Finali staffetta mista e staffetta maschile.

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK MONTREAL 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista (da confermare).

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU; Discovery+ (da confermare).

Diretta testuale: OA Sport