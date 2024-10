Calendario Grand Prix pattinaggio artistico 2024: date, programma, tv, streaming

Si ricomincia. Dopo quasi due mesi dedicati al circuito Junior, sta per partire il Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico riservato alla massima categoria. Grande curiosità per la nuova edizione dell’ambitissima competizione itinerante, particolarmente utile per studiare, analizzare e comprendere lo stato di forma dei vari protagonisti nel corso del tempo.

Non ci sono grandi novità rispetto alle annate precedenti. Quella più rilevante è sicuramente la conferma dell’attribuzione della tappa in Finlandia – appuntamento che va a sostituire come al solito la Rostelecom Cup, solitamente organizzata in Russia – sotto il nome di Finlandia Trophy (gara in tempi normali inserita nel circuito ISU Challenger Series). Le Finali si svolgeranno invece in Francia, per la precisione sul ghiaccio di Grenoble.

Come da tradizione si partirà questa settimana con Skate America, in programma ad Allen dal 18 al 20 ottobre, per poi spostarsi ad Halifax per Skate Canada (24-27 ottobre). Per il terzo appuntamento la carovana di sposterà quindi in Europa per il Grand Prix de France (1-3 novembre), trasferendosi il weekend successivo a Tokyo per il consueto NHK Trophy (8-10 novembre). Helnsinki ospiterà quindi il già citato Finlandia Trophy (15-17 novembre). I battenti si chiuderanno quindi alla Cup Of Cina di Congqing (22-24 novembre). Il Gran Finale in Francia è pianificato invece dal 5 all’8 dicembre.

Il Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico sarà visibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti possibili collegamenti anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (visibili anche quindi nel boquet di Sky Go e di DAZN), oltre che su RAI Sport HD e RAIPLAY. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA GRAND PRIX 2024 PATTINAGGIO ARTISTICO

18-20 ottobre 2024: Skate America, Allen (Texas)

25-27 ottobre 2024: Skate Canada, Halifax

1-3 novembre 2024: Grand Prix De France, Angers

8-10 novembre 2024: NHK Trophy 2024, Tokyo

15-17 novembre Finlandia Trophy 2024, Helsinki

22-24 novembre, Cup Of China, Chongqing

5-8 dicembre 2024: Finali, Grenoble (Francia)

COME VEDERE IL GRAND PRIX DI PATTINAGGIO ARTISTICO IN TV E STRAMING

Diretta TV: possibili collegamenti in diretta su Eurosport 1, Europsport 2 e RAISport HD. Il palinsesto verrà deciso tappa per tappa

Diretta streaming: trasmissione integrale su Discovery Plus, Eurosport.it, DAZN, Sky Go (in caso di trasmissione nei canali lineari Eurosport), RAI Play