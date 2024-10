Calendario ATP Parigi-Bercy 2024: orari dal 1° turno alla finale, programma, tv, streaming

Da sabato 26 ottobre, con l’inizio delle qualificazioni, a domenica 3 novembre si terrà il Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce indoor di Parigi-Bercy, in Francia: main draw di singolare maschile a 56, con bye al primo turno per le prime 8 teste di serie.

Il primo turno (24 incontri) sarà suddiviso tra lunedì 28 e martedì 29, quando scatterà anche il secondo turno (16 incontri), nel quale entreranno in gioco i primi 8 tennisti del seeding, che si completerà mercoledì 30. Si giocherà poi un turno al giorno fino alla finale di domenica 3 novembre alle ore 15.00.

La diretta tv del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale dei match degli italiani sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP MASTERS 1000 PARIGI-BERCY

Sabato 26 ottobre, ore 10.00 Primo turno qualificazioni

Domenica 27 ottobre, ore 11.00 Secondo turno qualificazioni

Lunedì 28 ottobre, ore 11.00 Primo turno

Martedì 29 ottobre, ore 11.00 Primo e secondo turno

Mercoledì 30 ottobre, ore 11.00 Secondo turno

Giovedì 31 ottobre, ore 11.00 Ottavi di finale

Venerdì 1° novembre, ore 14.00 Quarti di finale

Sabato 2 novembre, ore 14.00 Semifinali

Domenica 3 novembre, ore 15.00 Finale

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 PARIGI-BERCY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per i match degli italiani su OA Sport.